Reabre la autovía entre Marín y Pontevedra, que por quinto día amaneció cerrada al tráfico

Por quinto día consecutivo, la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, ha amanecido cerrada al tráfico tras inundarse los carriles debido al temporal.

Según ha informado la Guardia Civil, se cerró de nuevo a primera hora, aunque ya se ha restablecido el tráfico en ambos sentidos. Los cortes han sido constantes desde el pasado lunes, cuando la autovía se cerró hasta en dos ocasiones.

La PO-11 amaneció cerrada el martes y el miércoles, y de nuevo se tuvo que cerrar el jueves; hoy es el quinto día con problemas de inundaciones.

Reunión entre Administraciones

Ante esta situación, la Subdelegación del Gobierno en Galicia ha informado de que este viernes mantendrá una reunión con todas las administraciones implicadas, además de con los cuerpos y fuerzas de seguridad para abordar este asunto.

En concreto, el encuentro tendrá lugar a las 11:00 horas en la Subdelegación del Gobierno y en él están llamados a acudir los ayuntamientos de Pontevedra y Marín, las policías locales de ambas localidades, la Guardia Civil de Tráfico, la Axencia Galega de Infraestruturas, la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y la Demarcación de Carreteras con el objetivo de tratar de optimizar la coordinación ante la reiteración de episodios de corte de tráfico por subida de las mareas en la PO-11.