Retiran de una playa de Poio (Pontevedra) una caja de detonadores pirotécnicos

Un vecino de Poio (Pontevedra) ha encontrado este jueves una caja de 100 unidades de detonadores pirotécnicos en la playa de Lourido. El equipo de desactivación de artefactos de la Guardia Civil ha acudido para asegurar la zona.

Según ha informado el Instituto Armado, ha sido este ciudadano el que ha alertado de la localización del artefacto y, una vez en el punto, los TEDAX han retirado la caja para destruirla en un lugar seguro.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que ante la localización de cualquier objeto o artefacto sospechoso que pudiera contener material explosivo, no debe manipularse, tocarse ni acercarse al mismo.

En este sentido, como informa Europa Press, recomiendan alejarse de la zona y avisar de inmediato llamando al 062, facilitando la ubicación exacta y cualquier detalle relevante.