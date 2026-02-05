El Ministerio de Transportes, criticado en Pontevedra por inundaciones en la PO-11 y el "caos" ferroviario

La PO-11 cortada por riesgo de desbordamiento de la ría, a 2 de febrero de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). Beatriz Ciscar /EP

El temporal está dificultando el transporte rodado en la provincia de Pontevedra. La autovía PO-11, que conecta la Boa Vila con Marín, ha sido cortada repetidamente por inundaciones y Adif ha cancelado indefinidamente los trenes con origen y destino Vigo. Ambas situaciones están generando diversas críticas al Ministerio de Transportes.

Por un lado, el Concello de Pontevedra ha anunciado que elevará una queja formal a la cartera dirigida por Óscar Puente por las continuas inundaciones de la PO-11, denominada popularmente como Avenida de Marín. La decisión ha sido adoptada por la Xunta de Goberno loca, harta de la falta de respuestas a un problema que se repite desde hace años.

En una comparecencia, la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, ha calificado la actitud del Ministerio de "manifiesta pasividad" y ha advertido de que la vía, fundamental para la movilidad entre Pontevedra, Marín y la parroquia de Lourizán, atraviesa un momento "especialmente crítico", tras "cinco días seguidos de cortes en la Avenida de Marín de madrugada".

Vilaverde ha lamentado que, a pesar de tratarse de un problema "recurrente, permanente y sobradamente conocido", la única respuesta obtenida hasta ahora por parte del Ministerio fuera la de incluir la zona "en un lote de un estudio macro a nivel estatal", sin que exista ninguna propuesta concreta ni solución práctica encima de la mesa, según informa Europa Press.

La Subdelegación del Gobierno ha convocado para este viernes a una reunión a los Concellos de Pontevedra y Marín, Policías locales de Pontevedra y Marín, Guardia Civil de Tráfico, Axencia Galega de Infraestruturas, Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y Demarcación de Carreteras con el objetivo de "tratar de optimizar la coordinación ante la reiteración de episodios de corte de tráfico por subida de las mareas en la PO-11".

"Caos" ferroviario

Desde primera hora, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha criticado la suspensión de los servicios ferroviarios con origen y destino Vigo. El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ha reprochado a Renfe esta decisión, sin habilitar transportes alternativos por carretera, a pesar de que "las previsiones meteorológicas adversas estaban anunciadas desde hace días por la AEMET".

Coincidiendo con esta jornada sin circulación de trenes hacia y desde la ciudad olívica, los diputados y senadores del Partido Popular también han criticado este jueves la situación de "caos" ferroviario en Galicia, así como han pedido la dimisión del ministro Óscar Puente.

En una comparecencia ante los medios frente a la estación de tren de Pontevedra, las senadoras Pepa Pardo y Nidia Arévalo, y los diputados nacionales, Juan Bayón y Pedro Puy, han expresado su solidaridad a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios. Además, han mostrado su apoyo a los trabajadores de Renfe y Adif, que sufren las consecuencias de una gestión "deficiente".

Puy ha asegurado que la paralización del tráfico ferroviario evidencia la distancia entre el discurso del Gobierno, que defiende que la alta velocidad atraviesa su "mejor momento", y la experiencia real de los usuarios. Además, ha sostenido que los problemas no responden a una falta de recursos económicos, sino a una "preocupante incapacidad administrativa".