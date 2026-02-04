Finaliza la reforma de la residencia de mayores de Campolongo, en Pontevedra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó los 4 millones de euros invertidos en la reforma integral de la residencia de Campolongo, en Pontevedra, como ejemplo de la apuesta del Gobierno autonómico por el bienestar de las personas mayores. "La sociedad del bienestar consiste en ser capaces de garantizar servicios dignos y de calidad a todas las personas en todo momento y según sus necesidades. Trabajamos por unos servicios sociales a la altura del país; esto también es Galicia Calidade", subrayó.

Durante una visita celebrada este miércoles al centro pontevedrés, y acompañado por la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, el presidente destacó el compromiso de la Xunta con un nuevo modelo de cuidados en las residencias públicas, que apuesta por una mayor coordinación sociosanitaria, por aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y por crear centros más humanos y funcionales.

En el caso de Campolongo, se llevó a cabo una reforma integral de las instalaciones, compatible en todo momento con la actividad del centro. Entre las principales mejoras figuran la creación de una nueva área de Enfermería con ocho camas, la modernización de las zonas comunes, una nueva terraza exterior y medidas para reforzar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios (nuevos ascensores, renovación de la fachada, reorganización de los espacios…).

Asimismo, el presidente autonómico destacó que, en lo que va de legislatura, la Xunta ha invertido 40 millones de euros en obras de mejora y acondicionamiento de la red de residencias públicas de mayores. "El objetivo es convertir estos centros asistenciales en verdaderos hogares y adaptarlos a las nuevas necesidades y demandas de las personas mayores", incidió.