Restablecida la circulación en la autovía que une Marín con Pontevedra, tras el corte por inundaciones

La PO-11 cortada por riesgo de desbordamiento de la ría, a 2 de febrero de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). Beatriz Ciscar /EP

El tráfico en la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, está restablecido. La vía fue cortada por tercer día consecutivo tras inundarse sus carriles por la crecida del mar.

Según ha informado la Guardia Civil, la reapertura de dicha vía se produjo minutos después de las 19:00 horas de la tarde de este miércoles.

Durante esta semana, como recuerda Europa Press, la autovía tuvo que ser cortada en varias ocasiones debido a la coincidencia de las mareas vivas y las lluvias que se registran en estas jornadas.

Marín pide una reunión de coordinación

Ante esta situación, el Concello de Marín ha mostrado su preocupación. "Mucho nos tememos que estos temporales se puedan repetir en el tiempo y, si coinciden con pleamar, vernos afectados de esta forma", ha afirmado la alcaldesa, María Ramallo, que ha solicitado mejorar la coordinación a la hora de tomar decisiones.

"Por supuesto que es necesario restringir el tráfico cuando la marea sube e inunda los carriles, pero en estos días tenemos la constancia de que ya con bajamar aún se mantenía cerrada y en horas punta es una problemática", apunta la regidora, según una nota de prensa en la que se indica que se están generando "importantes retenciones" en la zona de Jaime Janer.

Por esta razón, Ramallo considera "razonable" convocar una reunión de trabajo y coordinación entre los concellos afectados, la Autoridad Portuaria y los titulares de la Autovía y de la "carretera vieja" —en este caso, Ministerio de Transportes y Xunta de Galicia—. El objetivo sería "trazar actuaciones conjuntas que permitan ser ágiles a la hora de reabrir" y reducir el impacto del cierre".