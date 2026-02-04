Pontevedra exhibe su modelo de ciudad en un encuentro europeo en Italia

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró de forma muy positiva su participación en el congreso celebrado estos días en la ciudad italiana de Reggio Emilia, calificando el encuentro como "muy interesante sobre las bondades de las ciudades de proximidad".

En el marco de este foro europeo, Lores destacó la importancia de establecer relaciones y compartir experiencias con alcaldes y representantes de municipios de toda Europa que trabajan en "mejorar la calidad de vida de las ciudades, recuperar el espacio público y promover ciudades de multiservicios".

Durante su estancia, Lores subrayó la gran proyección y promoción del modelo de Pontevedra durante el evento. Según explicó, en las conferencias principales, que llegaron a reunir a unas 300 personas, "todo el mundo hablaba bien del modelo que desarrollamos en Pontevedra en estos últimos 26 años".

Como resultado de este interés, el alcalde confirmó que existe un "compromiso de visitar la ciudad por parte de muchísima gente", lo que considera que traerá "muy buenos resultados de cara al futuro" para la proyección de la imagen de Pontevedra.