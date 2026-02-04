Cuarto corte en la autovía que une Marín con Pontevedra por la subida del mar

En concreto, según ha informado la Guardia Civil y ha recogido Europa Press, la calzada permanece en estos momentos cerrada al tráfico.

Es la cuarta jornada en la que este vial sufre cortes toda vez que el lunes la autovía fue cerrada al tráfico en dos ocasiones. Además, el martes, el tráfico tuvo que ser de nuevo interrumpido al volver a inundar el mar la calzada.