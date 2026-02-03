Reabre al tráfico la autovía que une Marín con Pontevedra tras inundar el mar sus carriles
La calzada estuvo cortada al tráfico entre las 04:00 horas y las 09:08 horas de la mañana de este martes. Se trató del tercer corte en los últimos días
El temporal sigue causando estragos en la provincia, principalmente, estructurales. Según informó la Guardia Civil, la PO-11, que une Marín con Pontevedra, estuvo cortada al tráfico entre las 04:00 horas y las 09:08 horas de hoy tras ser anegada por el agua.
Con todo, la calzada volvió a estar operativa esta mañana, según las mismas fuentes recogidas por Europa Press.
Se trató del tercer corte en los últimos días. El lunes la autovía fue cerrada al tráfico a primera hora de la mañana y, posteriormente, tras reabrir a las 11:00 horas, volvió a ser cortada a las 14:50 horas por la subida de la marea.