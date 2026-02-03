Reabre al tráfico la autovía que une Marín con Pontevedra tras inundar el mar sus carriles

La PO-11 cortada por riesgo de desbordamiento de la ría, a 2 de febrero de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). Beatriz Ciscar

El temporal sigue causando estragos en la provincia, principalmente, estructurales. Según informó la Guardia Civil, la PO-11, que une Marín con Pontevedra, estuvo cortada al tráfico entre las 04:00 horas y las 09:08 horas de hoy tras ser anegada por el agua.

Con todo, la calzada volvió a estar operativa esta mañana, según las mismas fuentes recogidas por Europa Press.

Se trató del tercer corte en los últimos días. El lunes la autovía fue cerrada al tráfico a primera hora de la mañana y, posteriormente, tras reabrir a las 11:00 horas, volvió a ser cortada a las 14:50 horas por la subida de la marea.