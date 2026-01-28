Pontevedra ya tiene presupuestos para 2026: 103,7 millones de euros tras el acuerdo de BNG y PSOE

Pontevedra ya tiene presupuesto para 2026. El BNG y el PSOE de la Boa Vila han firmado este miércoles un acuerdo "pleno, amplio y global" que permitirá aprobar las cuentas municipales de este año, que ascienden a 103.768.000 euros, lo que supone un incremento del 5,21% respecto a las cuentas de 2025.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha destacado que se trata del "mayor presupuesto de la historia de Pontevedra", un crecimiento que atribuyó tanto al aumento de la actividad económica y los ingresos del Estado, como a una gestión eficiente que ha permitido reducir gastos financieros gracias a que la ciudad mantiene deuda cero.

En la comparecencia, según informa Europa Press, ha indicado que el objetivo del presupuesto es continuar avanzando en la línea de hacer de Pontevedra un referente, garantizando servicios de alta calidad de vida para la ciudadanía.

Lores ha resaltado el entendimiento alcanzado con el PSOE como un "ejercicio de responsabilidad" centrado en el "interés general" y ha señalado que el acuerdo evita la paralización de la ciudad. Por el contrario, ha criticado la inacción del Partido Popular ya que no realizaron ninguna aportación al borrador de cuentas a pesar de ofrecer esta oportunidad a su portavoz, Rafa Domínguez.

Los presupuestos, al detalle

Más de la mitad del presupuesto, 54,69 millones de euros (52%), se destinará a gastos corrientes en bienes y servicios, entre ellos el nuevo contrato de residuos, el servicio de ayuda en el hogar y nuevos estudios de movilidad.

También se incrementarán partidas para el mantenimiento urbano y rural, colegios, fuentes públicas, señalización de vías, iluminación navideña y programas de vivienda, igualdad y medio ambiente.

El capítulo de personal recibirá 29,41 millones de euros, un aumento del 1,99% respecto a 2025, destinado a la creación de nuevas plazas. Pontevedra contará con cuatro policías locales más, así como también sumará un inspector principal, un trabajador social y un sargento de bomberos.

En cuanto a inversiones reales, el Concello contará con 14,97 millones de euros, lo que supone un incremento del 24,37% sobre el ejercicio anterior. Entre las actuaciones más destacadas se incluyen el nuevo pabellón de Monte Porreiro (2,33 millones), la ampliación del alumbrado LED en el norte y centro (2,32 millones), el Parque de A Parda (2,11 millones), la reforma de Rosalía de Castro (1,86 millones) y la renaturalización del Gafos (1,83 millones).

También se invertirán fondos en la humanización de calles como Casimiro Gómez, Rúa do Outeiro y Rúa das Pereiras; mejoras en campos de fútbol de Cerponzóns, Gatomorto y Marcón; y actuaciones en el Teatro Principal y el centro sociocultural de Acevedo.

Iván Puenes: "Un ejemplo de diálogo"

Según el portavoz del PSOE local, Iván Puentes, las cuentas reflejan cuatro ejes de actuación del PSOE: llevar inversiones a barrios y parroquias, mejorar los servicios públicos, afrontar el reto de la vivienda y fomentar el desarrollo económico de la ciudad.

Entre sus propuestas destacan la humanización de Augusto García Sánchez y Juan Bautista Andrade, la rehabilitación de la Casa Azul, un centro de día para personas con espectro autista, la puesta en valor del conjunto escultórico de la Illa das Esculturas, parques infantiles y la recuperación de antiguos vertederos.

Puentes ha enfatizado que, tras tres meses de negociación intensa, el acuerdo garantiza que el Ayuntamiento funcione "con plena normalidad" y disponga de fondos suficientes para afrontar las demandas vecinales y los retos de la ciudad en 2026.

El portavoz socialista también ha destacado que estas cuentas son "un ejemplo de diálogo y pacto entre fuerzas políticas, frente a la crispación política a nivel estatal e internacional". En esta línea, ha criticado la falta de aportaciones del PP, a quien calificó de "inútil para la ciudad".