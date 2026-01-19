El Pleno municipal de Pontevedra insta a Lores a iniciar los trámites para un nuevo PXOM

El Concello de Pontevedra ha celebrado este lunes el pleno municipal que ha estado marcado por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, por el que se ha guardado un minuto de silencio antes de arrancar una sesión en la que PP y PSOE han instado al Gobierno local a que inicie los trámites de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La moción de los populares ha salido adelante con los votos a favor del PSOE para sustituir el actual documento, que está vigente desde 1989, y al que consideran obsoleto y generador de inseguridad jurídica. "Frena inversiones y no responde a las necesidades urbanísticas, sociales y económicas de la ciudad actual", ha señalado Pepa Pardo, del PP.

Pardo ha defendido que un nuevo PXOM permitiría atraer inversiones, ampliar el suelo urbanizable, desbloquear áreas estancadas y dar seguridad jurídica, además de atender al desarrollo del rural y facilitar la construcción de viviendas unifamiliares, mientras que el concelleiro del BNG, Cesáreo Mosquera, ha considerado que generaría más problemas que beneficios y ha advertido que, con la actual normativa autonómica, se podrá reducir hasta en un 50% la edificabilidad.

En el resto de asuntos, se ratificó por unanimidad la concesión de los premios Cidade de Pontevedra a Fernando Pintos y a Polo Correo do Vento, unos galardones que se entregarán mañana, martes, 20 de enero, en un pleno extraordinario que se celebrará en la Casa Consistorial.

También se ha aprobado de manera definitiva y por unanimidad el proyecto de modificación puntual del Peprica para la recuperación de la antigua casa rectoral de San Bartolomé, ubicada en la Rúa de Don Filiberto, número 5, en lo que respecta a la modificación de la ficha correspondiente a la Huerta del Cura.

Además, el PP ha votado en contra de la restauración del nombre de Pablo Iglesias Posse en el callejero municipal con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y el centenario de su fallecimiento, aunque la moción fue aprobada con los votos de PSOE y BNG.

Generó también un bronco debate otra propuesta política del grupo municipal del Partido Popular relativa a la reanudación de las obras de competencia estatal paralizadas en la ciudad. A pesar del tono todos los grupos terminaron votando a favor de la iniciativa.

El portavoz popular, Rafa Domínguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de marginar a la ciudad y criticó el "silencio cómplice" del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Además, ha denunciado la paralización o abandono de proyectos como el paseo peatonal a Marín, la reforma del nudo de bomberos y la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda en la Ferrería, anunciada como Archivo Histórico Provincial.

El PSOE también ha logrado el apoyo de BNG y PP en su iniciativa para que el Concello inste a la Xunta a colaborar con la Universidade de Vigo para crear e implantar en el campus de Pontevedra un grado universitario en Lengua de Signos Española y Gallega.

Por último, se ha aprobado por unanimidad otra proposición de los populares relativa a la promoción del empleo en Pontevedra que incluya medidas como un plan de bonificaciones de empresas para que se instalen en el municipio o la creación de una línea de ayudas directas para autónomos y pymes.