Detenido en Pontevedra un hombre, con una orden de ingreso en prisión pendiente, por robar un ciclomotor

La Policía Nacional ha identificado y detenido en Pontevedra al presunto autor del hurto de un ciclomotor. El hombre, que tenía pendiente una orden de detención e ingreso en prisión, también es acusado de falsedad documental y de un delito contra la seguridad del tráfico.

Según fuentes policiales, los hechos se produjeron el pasado 9 de enero, en la tarde. Entonces, agentes del Grupo de Prevención de la Delincuencia que se encontraban llevando a cabo labores de seguridad ciudadana por la zona comercial cuando observaron al individuo, autor de varios hurtos al descuido en días anteriores.

El detenido conducía un ciclomotor cuando los agentes le dieron el alto. Al consultar la placa de matrícula comprobaron que figuraba como sustraída, si bien no coincidía con la marca y el modelo de ciclomotor.

Además, los agentes comprobaron el bastidor, constatando así que el vehículo había sido robado. Por otro lado, el detenido no poseía ningún tipo de permiso de conducir en vigor.

Los agentes han detenido al individuo por el delito de hurto del ciclomotor, falsedad documental, delito contra la seguridad del tráfico y reclamación judicial para ingresar en prisión. El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.