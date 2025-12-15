La Xunta pone en valor la nueva iluminación del puente medieval de Ponte Sampaio

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha puesto en valor la nueva iluminación del puente medieval de Ponte Sampaio, que mejora la seguridad de peatones y conductores y realza el valor patrimonial de esta infraestructura histórica.

Allegue ha asistido este lunes a la puesta en marcha del nuevo alumbrado junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, en este puente que conecta Pontevedra y Soutomaior a través de la carretera autonómica PO-264.

El nuevo sistema de iluminación se extiende por el pretil y el exterior del puente mediante más de medio centenar de luces LED, con 20 luminarias instaladas en los tajamares, integradas en el pretil de piedra, y 36 proyectores LED de carácter ornamental.

Esta actuación forma parte de la intervención de la Xunta, que cuenta con una inversión cercana a los 500.000 euros y cuyo final está previsto para la próxima primavera e incluye trabajos de conservación, renovación de pavimentos, sustitución de una barandilla, ajardinamiento y limpieza de paramentos exteriores.

La conselleira ha subrayado que tanto el nuevo alumbrado como la intervención global "fueron diseñados con la máxima exigencia y cuidado, con el sello de Galicia Calidade", destacando además la importancia de esta actuación en un enclave de paso diario para los vecinos y para miles de peregrinos del Camino Portugués hacia Santiago.