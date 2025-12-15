La Xunta pone en valor la nueva iluminación del puente medieval de Ponte Sampaio

La Xunta pone en valor la nueva iluminación del puente medieval de Ponte Sampaio

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha destacado que la actuación realza su belleza y refuerza la seguridad viaria en una infraestructura clave entre Pontevedra y Soutomaior

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha puesto en valor la nueva iluminación del puente medieval de Ponte Sampaio, que mejora la seguridad de peatones y conductores y realza el valor patrimonial de esta infraestructura histórica.

Allegue ha asistido este lunes a la puesta en marcha del nuevo alumbrado junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, en este puente que conecta Pontevedra y Soutomaior a través de la carretera autonómica PO-264.

El nuevo sistema de iluminación se extiende por el pretil y el exterior del puente mediante más de medio centenar de luces LED, con 20 luminarias instaladas en los tajamares, integradas en el pretil de piedra, y 36 proyectores LED de carácter ornamental.

Esta actuación forma parte de la intervención de la Xunta, que cuenta con una inversión cercana a los 500.000 euros y cuyo final está previsto para la próxima primavera e incluye trabajos de conservación, renovación de pavimentos, sustitución de una barandilla, ajardinamiento y limpieza de paramentos exteriores.

La conselleira ha subrayado que tanto el nuevo alumbrado como la intervención global "fueron diseñados con la máxima exigencia y cuidado, con el sello de Galicia Calidade", destacando además la importancia de esta actuación en un enclave de paso diario para los vecinos y para miles de peregrinos del Camino Portugués hacia Santiago.