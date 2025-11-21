Pontevedra pone en marcha la campaña "Tu Navidad, nuestra vida" de apoyo al comercio local Concello de Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha puesto en marcha dos campañas para reforzar el comercio local e incentivar las compras en estas fechas tan cruciales para los negocios.

Por un lado, del 24 de noviembre al 30 de diciembre estará en marcha la campaña "Tu Navidad, nuestra vida", que sorteará premios para los clientes que compren en los negocios de cercanía que se apunten.

Cuenta con un total de 6.000 euros para gastar en el comercio local y podrán participar todos los comercios que lo deseen. Los premios van desde los 50 hasta los 500 euros, repartidos en 87 premios, y todos los días habrá sorteos de tres premios. Los de mayor cuantía se sortearán el último día.

Para participar en los sorteos hay que registrarse en la web de la Asociación de Empresarios de Pontevedra (AEMPE) a partir de la tarjeta que se entregará con cada compra.

Por otro lado, y de cara a reforzar el comercio de proximidad frente a las campañas masivas vinculadas al Black Friday en las grandes superficies, lanzarán la campaña "Eu merco local". Bajo el lema “Si compras local, tu Concello sigue vivo", busca poner en valor el papel del pequeño comercio.

La iniciativa comenzará a difundirse entre esta semana y la próxima, y los establecimientos adheridos entregarán materiales promocionales durante los días 27, 28 y 29 de noviembre.