Esta es la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Pontevedra

Inicio del trabajo de instalación de luces en Pontevedra para la Navidad de 2025. Concello de Pontevedra

Pontevedra acaba de iniciar la instalación del alumbrado navideño de cara a las próximas fiestas. Con menos celeridad que Vigo, a Boa Vila se mantendrá fiel al encendido de luces en el mes de diciembre, una vez terminen los trabajos en este sentido.

Así, el botón de encendido se apretará en la ciudad del Lérez el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se dará por iniciada la temporada navideña. "Os veciños e veciñas de Pontevedra seguro que xa se fixaron que estamos colocando o alumeado de Nadal porque as datas xa están aí, pegadiñas, e non queda nada para esta época tan bonita", aseguró Demetrio Gómez

El edil explicó que la fecha del encendido es tradicional, pues coincide con el primer día de puente. Adelantó, además, que habrá novedades en cuanto a la decoración este año y que la misma se extenderá a todas las zonas de la ciudad. Se incluirán nuevas figuras tridimensionales.

El programa, por contra, se dará a conocer próximamente.