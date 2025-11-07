Detienen en Pontevedra un fugitivo reclamado por EEUU por delitos de pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un fugitivo reclamado por las autoridades de Estados Unidos y sobre el que pesa una orden de detención por cuatro delitos de pornografía infantil.

Tres de ellos por distribución y uno por posesión de pornografía, por los que podría ser condenado hasta un máximo de 140 años de cárcel.

Según ha informado la Policía, la investigación se inició tras tener conocimiento de que podía haberse escondido en España tras fugarse del país norteamericano. Así, se pidió la colaboración de la Policía Nacional y se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional.

Gracias a la investigación practicada durante este tiempo, ubicaron al fugitivo en la provincia de Pontevedra, en una zona del interior de Galicia donde hacía vida normal, tratando de pasar desapercibido.

Una vez localizado, el dispositivo de vigilancia desplegado en torno a la vivienda culminó con la detención del reclamado, que fue trasladado a la Audiencia Nacional.