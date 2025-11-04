Calendario laboral de Pontevedra y su área 2026: días festivos y puentes

El año 2026 contará con un total de 14 días festivos. Nueve son fiestas nacionales, tres las define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige cada concello. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado los festivos locales de Galicia y la ciudad de Pontevedra ha escogido los que se celebran de forma habitual año tras año.

En este artículo de Treintayseis te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Pontevedra durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Calendario laboral Pontevedra 2026

La ciudad del Lérez suele optar por los mismos festivos todos los años: el Miércoles de Ceniza y San Benito o San Bieito. Este 2026 no será una excepción, y se celebran ambas fechas.

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero, miércoles

18 de febrero, miércoles San Benito o San Bieito: 11 de julio, sábado

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Día de Reyes : 6 de enero, martes

: 6 de enero, martes Jueves Santo : 2 de abril, jueves

: 2 de abril, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los puentes en Pontevedra en 2026

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia, el Día de San Bieito y el Día de la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Pontevedra en el año 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente del Miércoles de Ceniza : el 18 de febrero es festivo

: el 18 de febrero es festivo Posible puente de San José : el 19 de marzo cae en jueves

: el 19 de marzo cae en jueves Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes

Otros festivos de la comarca de Pontevedra