Calendario laboral de Pontevedra y su área 2026: días festivos y puentes
Los vecinos de la ciudad de Lérez disfrutarán de 14 días festivos para descansar en casa o para realizar una mini escapada
El año 2026 contará con un total de 14 días festivos. Nueve son fiestas nacionales, tres las define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige cada concello. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado los festivos locales de Galicia y la ciudad de Pontevedra ha escogido los que se celebran de forma habitual año tras año.
En este artículo de Treintayseis te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Pontevedra durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Calendario laboral Pontevedra 2026
La ciudad del Lérez suele optar por los mismos festivos todos los años: el Miércoles de Ceniza y San Benito o San Bieito. Este 2026 no será una excepción, y se celebran ambas fechas.
- Miércoles de Ceniza: 18 de febrero, miércoles
- San Benito o San Bieito: 11 de julio, sábado
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Día de Reyes: 6 de enero, martes
- Jueves Santo: 2 de abril, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los puentes en Pontevedra en 2026
Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia, el Día de San Bieito y el Día de la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Pontevedra en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente del Miércoles de Ceniza: el 18 de febrero es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos de la comarca de Pontevedra
- A Lama: 27 de julio, San Xaquín y Santa Ana; 5 de agosto, fiesta de As Ermidas
- Barro: 19 de junio, fiesta del Vino; 2 de octubre, romería de San Breixo
- Campo Lameiro: 12 de junio, San Antonio; 29 de septiembre, San Miguel
- Cerdedo-Cotobade: 27 de julio, festividad del Ecce-Homo; 24 de agosto, San Roque
- Poio: 17 de agosto, Día da Galicia Mártir; 24 de septiembre, día de la Virgen de la Merced
- Ponte Caldelas: 6 de abril, Lunes de Pascua; 2 de septiembre, miércoles de la fiesta de los Dolores
- Vilaboa: 7 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño