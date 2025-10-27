Detenido en Pontevedra por robar un coche y joyas de oro a una señora de avanzada edad

La Policía Nacional ha identificado y detenido en Pontevedra al presunto autor de un delito de robo con intimidación de varias joyas de oro, así como de un coche sustraído en la Avenida de Samil, en Vigo.

Según han informado fuentes policiales, el pasado 10 de octubre recibieron una llamada de una persona de avanzada edad que denunciaba haber sido víctima de un robo con intimidación. Entonces, iniciaron las investigaciones para averiguar la identidad del presunto autor.

La víctima explicó que, cuando se disponía a entrar en el portal de su domicilio, fue abordada por un varón. Este le agarró las manos y la amenazó con una navaja para que le entregara las joyas de oro que portaba. Una vez con el botín —anillos, pendientes, un broche y dinero en efectivo—, el ladrón huyó en un patinete.

Tras la investigación y concluidas las pesquisas, se averiguó que había vendido las joyas en un local de compraventa de Pontevedra, por lo que los agentes lograron recuperar las piezas y entregárselas a su legítima propietaria.

Ahora bien, no conocían la identidad del supuesto autor del delito. Hasta el 18 de octubre, cuando un agente fuera de servicio observó al detenido a bordo de un vehículo sustraído en Samil, en Vigo. Según informa la Policía Nacional, dentro del coche portaba objetos robados, entre ellos un teléfono móvil, un reloj inteligente y ropa deportiva valorada en 400 euros.

El día 22 de octubre fue detenido en las inmediaciones del Paseo de Colón subido a un patinete. Al detectar la presencia policial salió huyendo y fue finalmente interceptado por los agentes. Durante el forcejeo, los agentes localizaron un cuchillo "jamonero" en la manga de la cazadora del detenido.

El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión, informan fuentes de la Policía Nacional.