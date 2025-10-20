Finaliza las obras de humanización de la principal arteria de Marín (Pontevedra)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de humanización y adaptación al tránsito peatonal de la Avenida de Ourense de Marín, principal arteria de la villa pontevedresa. La cartera de Óscar Puente ha invertido más de un millón de euros en esta actuación.

Según ha informado Transportes, los trabajos se han concentrado entre los kilómetros 4,2 y 5,8 de la carretera, y se han financiado con cargo a los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia. La actuación tiene como objetivo "potenciar un entorno urbano más sostenible, inclusivo y accesible".

La humanización de este tramo de la avenida lleva implícita su posterior cesión al Concello de Marín, que pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento como titular de la vía, que presentaba tramos sobredimensionados de aparcamiento y aceras de "reducidas dimensiones".

Para corregir esta situación, informa Transportes, se ha renovado el pavimento y ampliado las aceras, así como actualizado la señalización, construido una glorieta y renovado la iluminación. Según el gobierno, con esta actuación se ha calmado el tráfico y aumentado la seguridad y comodidad de los peatones.