Pontevedra acogerá los Ecommerce Days 2025, el gran encuentro del comercio electrónico gallego

Los días 9 y 10 de octubre, Pontevedra acogerá el Ecommerce Days 2025, el evento de referencia del comercio electrónico gallego, que se celebrará en el Pazo da Cultura.

"Es una maravilla que Pontevedra vuelva a situarse a la vanguardia, ofreciendo formación e innovación a pymes, autónomos y proyectos locales", ha asegurado la concejala Anabel Gulías durante la presentación del evento, que ha recordado los primeros pasos del Clúster "en pequeños encuentros en el Pazo de Mugartegui" y ha celebrado su evolución hacia un evento de mayor escala: "Es un orgullo que Ecommerce Days siga creciendo desde Pontevedra y que contribuya también a dinamizar la economía local".

Por su parte, Pablo Fernández, secretario general de Empleo y Relaciones Laborales de la Consellería de Empleo, ha subrayado el apoyo de la Xunta a esta iniciativa desde tres departamentos, IGAPE, Comercio y Emprendimiento, "porque representa la modernización del tejido empresarial gallego y la apertura a nuevos mercados".

Este año el encuentro dará un salto cualitativo al ampliar su programación a dos jornadas e incorporar la primera edición de los Premios del Ecommerce Gallego, que reconocerán a las mejores tiendas online de la comunidad.

Durante los dos días habrá conferencias, mesas redondas y talleres sobre innovación, inteligencia artificial, automatización o experiencia de cliente. La Ecommerce Night se celebrará el jueves 9 en el restaurante Varela del chef Pepe Vieira, y el viernes 10 tendrá lugar la entrega de los premios.