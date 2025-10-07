Presentación de los Ecommerce Days 2025 en Pontevedra.

Presentación de los Ecommerce Days 2025 en Pontevedra. Concello de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra acogerá los Ecommerce Days 2025, el gran encuentro del comercio electrónico gallego

El evento se celebrará los días 9 y 10 de octubre en el Pazo da Cultura y contará con la primera edición de los Premios del Ecommerce Gallego

Los días 9 y 10 de octubre, Pontevedra acogerá el Ecommerce Days 2025, el evento de referencia del comercio electrónico gallego, que se celebrará en el Pazo da Cultura.

"Es una maravilla que Pontevedra vuelva a situarse a la vanguardia, ofreciendo formación e innovación a pymes, autónomos y proyectos locales", ha asegurado la concejala Anabel Gulías durante la presentación del evento, que ha recordado los primeros pasos del Clúster "en pequeños encuentros en el Pazo de Mugartegui" y ha celebrado su evolución hacia un evento de mayor escala: "Es un orgullo que Ecommerce Days siga creciendo desde Pontevedra y que contribuya también a dinamizar la economía local".

Por su parte, Pablo Fernández, secretario general de Empleo y Relaciones Laborales de la Consellería de Empleo, ha subrayado el apoyo de la Xunta a esta iniciativa desde tres departamentos, IGAPE, Comercio y Emprendimiento, "porque representa la modernización del tejido empresarial gallego y la apertura a nuevos mercados".

Este año el encuentro dará un salto cualitativo al ampliar su programación a dos jornadas e incorporar la primera edición de los Premios del Ecommerce Gallego, que reconocerán a las mejores tiendas online de la comunidad.

Durante los dos días habrá conferencias, mesas redondas y talleres sobre innovación, inteligencia artificial, automatización o experiencia de cliente. La Ecommerce Night se celebrará el jueves 9 en el restaurante Varela del chef Pepe Vieira, y el viernes 10 tendrá lugar la entrega de los premios.