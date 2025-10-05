La Diputación de Pontevedra invertirá 311.000 euros en la excavación arqueológica del convento de Santa Clara

La Diputación de Pontevedra destinará 311.000 euros al servicio de excavación arqueológica del convento de Santa Clara, tal y como ha aprobado la junta de gobierno.

Según ha informado la Diputación, es un proyecto arqueológico completo que es "necesario poner en marcha" para poder afrontar la rehabilitación integral del recinto histórico.

Así, el servicio de excavación arqueológica que acaba de ser adjudicado por la Diputación tendrá tres fases: en la primera, la empresa contratada enviará el proyecto de excavación; en la segunda, se realizarán los trabajos; y en la tercera, redactará y remitirá los informes así como las respectivas memorias de la actuación desarrollada.

El gobierno provincial "está a la espera" de la licencia municipal para poder avanzar en la recuperación de Santa Clara.