La Diputación aprueba 2,7 millones en inversiones para Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes una inversión total de 2,7 millones de euros para la capital de la provincia. El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha destacado la aprobación de dos convenios con el Concello y ha respondido a las críticas del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.

"Ante la negación de un alcalde que se empeña en decir que la Diputación no invierte en Pontevedra, aquí estamos nosotros con los hechos, pero sobre todo con dinero contante y sonante", ha reivindicado Domínguez en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno provincial, que ha presidido ante la ausencia del presidente provincial, Luis López.

Asimismo, como recoge Europa Press, el vicepresidente ha defendido la labor del ente provincial y ha lamentado lo que considera una falta de reconocimiento por parte del gobierno local. Luego, ha detallado los dos convenios aprobados este viernes.

El primero de los convenios, dotado con 368.119 euros, está destinado a la mejora de la accesibilidad en la calle Luis Seoane. El proyecto contempla la transformación de esta vía sin salida en una plaza pública situada junto a la avenida de Vigo, en una zona carente de espacios para el encuentro vecinal.

Según ha explicado Domínguez, se construirá una plataforma única en dos niveles para adaptarse al desnivel existente, con pavimento de hormigón, continuo decorado con elementos prefabricados y baldosas.

El diseño incluirá mobiliario urbano que combinará madera y acero cortan, así como iluminación LED empotrada en el suelo, similar a la del puente de O Burgo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aportar valor estético al entorno.

Renovar la iluminación de Pontevedra

El segundo convenio aprobado contempla una inversión de 2,3 millones de euros para renovar la iluminación pública del centro urbano y de varios barrios del norte de la ciudad: O Castañal, Nudo de O Pino, Valdecorvos y A Parda.

La actuación incluirá la sustitución de las actuales luminarias por otras de tecnología LED más eficientes, la renovación de 39 cuadros de mando, el cambio de cableado, tomas de tierra y la mejora de las columnas de alumbrado.

"Por lo tanto, aquí está la Diputación con dinero, y esto creo que viene a desmentir algunas intervenciones desafortunadas que venimos escuchando en los últimos tiempos", ha concluido Domínguez.