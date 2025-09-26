Detienen en Pontevedra a una empleada del hogar por robar joyas y objetos valorados en 300.000 euros

La Policía Nacional de Pontevedra ha detenido a una empleada del hogar por robar joyas y diversos objetos en el domicilio donde trabajaba. En total, ha sustraído piezas valoradas en más de 300.000 euros.

Como recoge Europa Press, la mujer ha aprovechado el acceso a las habitaciones para sustraer pulseras, medallas, anillos, monedas de oro, pendientes, placas y colgantes de oro, y otros artículos de lujo, como bolsos.

La mujer, después de robar los objetos, los vendía en diferentes establecimientos de 'venta de oro' de Pontevedra y Valladolid, en los que consta hasta un total de 19 joyas vendidas, haciéndose pasar por su legítima propietaria.

Según ha comunicado el cuerpo policial, la investigación comenzó después de que el hijo de la propietaria denunciase los hechos. Entonces, los agentes identificaron y localizaron a la presunta autora y procedieron a registrar su domicilio.

Los agentes recuperaron numerosas joyas y objetos que fueron devueltas a su legítima propietaria. Además de las joyas destacan, entre los efectos sustraídos, dos libros, uno de ellos un facsímil, adquiridos hace muchos años por casi 4.000 euros cada uno y que, en la actualidad, habrían duplicado su valor.