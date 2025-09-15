La Xunta adjudica los proyectos de 63 viviendas de promoción pública en Pontevedra y Vilagarcía

Xunta adjudica la redacción de los proyectos de obra de 63 viviendas de promoción pública en Pontevedra y Vilagarcía Xunta de Galicia

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha informado de la adjudicación de la redacción de los proyectos y dirección de obras de 63 viviendas de promoción pública en los ayuntamientos de Pontevedra y Vilagarcía de Arousa.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa recogida por Europa Press, Allegue ha participado este lunes en la reunión del consello de administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), donde se ha dado cuenta de la adjudicación.

En el Concello de Pontevedra se ha adjudicado la redacción del proyecto y dirección de obra de 53 viviendas de promoción pública en la parcela P7, en la calle Ernestina Otero, cedida por el ayuntamiento. El proyecto será redactado por la UTE Rodrigo Zamora y Carlos Cameo Tafisa, por importe de 375.679,58 euros.

En Vilagarcía, se construirán 10 viviendas en la parcela cinco del lugar de Marxión, también cedida por el ayuntamiento. Se encargará del proyecto la UTE Oxil-Domohomo, por un importe de 85.184 euros.

El presupuesto total estimado previsto para la construcción de estas viviendas de promoción pública es de cerca de 12 millones.