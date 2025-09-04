Regresa a Pontevedra el Lérez Up: estas son las novedades

Se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Recinto Feiral con un programa ampliado que combina las actividades de años anteriores con nuevas propuestas, zonas temáticas y colaboraciones

La cuarta edición del Salón do Videoxogo e da Cultura Friki Lérez Up se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Recinto Feiral de Pontevedra.

Tras superar los 5.000 asistentes en 2024, el evento regresa con un programa ampliado que combina las actividades de años anteriores con nuevas propuestas, zonas temáticas y colaboraciones.

Entre las novedades de esta edición, destaca el fortalecimiento de la Zona K-Pop, que incluirá múltiples actividades durante el día y un esperado concurso de baile. Además, WordPress.com ofrecerá un taller práctico para artistas y creadores sobre cómo crear su propia página web y una charla sobre cómo crear tu identidad digital a través de tu página web personal.

También se incorpora la Zona Card Games, con torneos de Pokémon TCG, Magic The Gathering y Riftbound, el nuevo juego de cartas de League of Legends. Además, volverán actividades populares como el torneo nacional de Smash Bros Ultimate, que ha registrado mayor participación que en ediciones anteriores, y el concurso de cosplay, que una vez más llenará el salón de personajes llamativos.

El apartado de charlas y formación también se amplía con temas variados. Destacan una mesa redonda con FemDevs, que enseñará cómo crear videojuegos, y otra de El Bertedero, donde artistas gallegos hablarán sobre crear en comunidad mediante fanzines y webcómics. En el ámbito artístico, se ofrecerán talleres de dibujo, urban sketching, caligrafía japonesa y pintura de Pokémon en 3D, impartidos por diferentes creadores.

El evento mantiene y refuerza su vínculo con la comunidad local e internacional. Contará con actividades de asociaciones gallegas como Kendo Fuji Dojo, Alén das Avelaíñas o Escuadrón SAS, que presentarán deportes, moda y actividades ambientadas en Star Wars.