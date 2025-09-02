Pontevedra licita la renaturalización del río Gafos con una inversión de más de cuatro millones de euros

El Concello de Pontevedra ha sacado a licitación el proyecto de renaturalización del río Gafos a su paso por el barrio de Campolongo. Esta actuación supondrá una inversión de más de cuatro millones de euros.

Así lo ha anunciado el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores en rueda de prensa. El regidor ha recordado que esta es una actuación financiada a través de los fondos europeos NextGenerationEU y gestionada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Fernández Lores ha calificado el proyecto como un "paso definitivo" para revertir un "atentado ecológico" que se arrastra desde los años 70 cuando se cubrió el río Gafos a su paso por este céntrico barrio.

Según el alcalde, la actuación que se saca este martes a licitación supondrá "un antes y un después" tanto para la ciudad como para el vecindario de Campolongo. El proyecto, que contempla una profunda restauración ambiental del entorno fluvial, tiene un presupuesto estimado de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Entre otras actuaciones, como recoge Europa Press, se plantarán cerca de 100 nuevos árboles, duplicando la masa arbórea actual, y se incorporarán 290 plantones de sauce, lo que generará unos 700 metros cuadrados adicionales de cobertura vegetal, mayoritariamente de hoja caduca.

Además de la mejora paisajística y ecológica, la intervención tendrá un importante componente hidráulico, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la gestión del agua en la zona.

Desde el equipo de diseño del proyecto han indicado que, por sus características, en la Fundación Biodiversidad no existe un proyecto similar de renaturalización fluvial en todo el Estado español, lo que sitúa a Pontevedra a la vanguardia en iniciativas de recuperación ambiental urbana.