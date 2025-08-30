La Xunta recibe 13 ofertas para recuperar el espacio peatonal en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas recibió un total de 13 ofertas de empresas para ejecutar las obras de recuperación de espacio para uso peatonal en el entorno de la Iglesia de Santa María de Sacos, en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, licitada por un importe de 326.500 euros.

Esta intervención se enmarca en el Plan Hurbe, que tiene el objetivo de ayudar a las administraciones locales a financiar diferentes tipos de intervenciones urbanísticas.

La actuación prevista en este contrato, se localiza en la parroquia de Santa María de Sacos, en el lugar de la Vila de Abaixo, concretamente en el entorno de la iglesia parroquial, cementerio parroquial, rectoral y casa del pueblo vecinal.

El objetivo de la actuación pasa por crear un espacio para uso y disfrute del vecindario en el entorno de la iglesia de Santa María de Sacos, aumentando el espacio peatonal existente con la creación de una plataforma única y mejorando la eficiencia energética con el relevo de las luminarias actuales.

De esta forma, la Xunta cofinanciará en un 70% estas intervenciones, y el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade aportará el 30%.