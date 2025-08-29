Tres vehículos calcinados en Marín (Pontevedra) tras un incendio que obliga a desalojar una vivienda

Un incendio en el municipio pontevedrés de Marín, concretamente en la zona de Moledo, ha calcinado tres vehículos y ha obligado a desalojar una familia.

Según han informado fuentes del Concello de Marín, el suceso se produjo sobre las 02:00 horas de este viernes y en la zona próxima a la empresa Alkimak.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, dos camiones de los Bomberos de O Morrazo, que han sofocado a las llamas que también han afectado a la fachada de la nave, como recoge Europa Press.

Asimismo, las cuatro personas de la familia desalojada, dos de ellas menores de edad, han sido atendidas por personal sanitario que se trasladó al punto en dos ambulancias.

Todos se encontraban en buen estado, salvo una mujer adulta que presentaba síntomas de ansiedad por la situación. De esta forma, la familia ha sido trasladada y realojada en un hotel de la localidad.