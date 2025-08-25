Evoluciona favorablemente el menor hallado inconsciente en una playa fluvial de Pontevedra

El joven que fue hallado inconsciente este sábado en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra, ha recibido el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ha sido trasladado a planta del Hospital Montecelo.

Según fuentes del CHOP que ha consultado Europa Press, su evolución es favorable y, de seguir así, recibirá el alta hospitalaria esta semana.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 13:00 horas y fue un socorrista el que sacó del agua al menor y le realizó la reanimación cardiopulmonar. Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 lo estabilizaron y lo evacuaron al centro hospitalario.