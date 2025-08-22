Pesar en Marín (Pontevedra) tras la muerte del joven de 16 años que se tiró al río Lérez desde un puente

Día trágico en Marín (Pontevedra). Tras el fallecimiento de un menor de 14 años tras saltar del puerto de Aguete, se ha confirmado la muerte del joven de 16 años que se tiró al río Lérez desde un puente en Monteporreiro.

El menor, Marcos M.B., llevaba 10 días hospitalizado, desde el pasado 11 de agosto. Aquel día, según indicó un testigo al 112, dos personas se tiraron al río en la zona del Ponte das Palabras, "sin que una de ellas saliese de nuevo a la superficie.

Según informó el 112 Galicia, se solicitó la intervención inmediata del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Pontevedra y su grupo acuático, de la Policía Nacional y Local, y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra.

Una vez en el lugar de los hechos, los servicios de emergencia consiguieron localizar y rescatar a Marcos, que fue trasladado al hospital de referencia. En este caso, al Hospital de Montecelo.

Velatorio este viernes

El joven, vecino de Marín, está siendo velado en la sala 1 del tanatorio de San Marcos desde las 10:00 horas de este viernes 22 de agosto. Será a las 17:00 horas cuando los restos se dirijan al crematorio Terras de Pontevedra San Marcos para su incineración en la intimidad familiar.

La esquela también indica que se ruega "una oración por su al alma y la asistencia al funeral". Este acto tendrá lugar en el templo nuevo de Marín, a las 18:30 horas.

Pesar en Marín

La villa pontevedresa de Marín ha vivido en apenas un día dos tragedias que han conmovido a sus vecinos. En el caso de Marcos, el Marín Futsal le ha dedicado unas palabras, así como la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF).

"Marcos tenía solo 16 años y formaba parte de nuestra familia del Marín Futsal, no sólo como jugador, sino como amigo, como compañero", ha escrito el equipo en su cuenta de X, donde ha señalado que el legado del joven se medirá "por el cariño" que sembró en el club.

La RFGF citó esta publicación, enviando toda su fuerza y un "fortísimo abrazo" a los familiares y amigos de Marcos, así como a toda la familia del Marín Futsal.