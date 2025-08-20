Detenido un hombre que reconoció ser el autor de un incendio en Poio (Pontevedra)

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un hombre de 34 años y con antecedentes penales como responsable de un incendio en Poio.

Según ha informado el Instituto Armado, una patrulla que estaba de servicio recibió el aviso de un incendio en la localidad de Poio. Al llegar al lugar, un grupo de personas les indicaron una vivienda y señalaron que el autor de los hechos estaba en el interior.

Los agentes se aproximaron a la vivienda y un varón les manifestó, en varias ocasiones, que era el autor del incendio, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.