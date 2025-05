El BNG alerta de un posible sobrecoste del 70% en el Nuevo Montecelo de Pontevedra

El BNG ha llevado al Parlamento gallego una batería de iniciativas con el objetivo de que la Xunta informe sobre el incremento del coste de la construcción del Hospital Nuevo Montecelo de Pontevedra, así como el retraso en la finalización de las obras y las previsiones de finalización de todo el complejo.

Según el texto de la propuesta, el BNG insta a la Xunta "a presentar no prazo de dous meses un informe sobre o sobrecusto das obras do Hospital Novo Montecelo e a que se debe este incremento, o orzamento e prazo previsto de adxudicación das obras de reforma do actual Hospital Montecelo, a estimación de prazos para o remate das obras en todo o complexo hospitalario (Novo Montecelo, reforma do actual Montecelo e instalacións complementares), así como as previsións de continuidade da actividade asistencial no Hospital Provincial e reformas que sería necesario levar a cabo neste centro"

El diputado nacionalista Luis Bará ha alertado de que el coste de la obra del Nuevo Montecelo "podería dispararse até os 200 millóns de euros" y denuncia, más allá del retraso de la obra, el "escurantismo da Xunta" en relación a este sobrecoste que, según "indicios e informacións" que han ido trascendiendo, podría dispararse en un 70%, de los 121 millones adjudicados hasta los 200 millones de euros".

El BNG reclama "transparencia" a la Xunta y que informe "de maneira ampla e detallada" sobre este incremento, las causas y las previsiones de la reforma del actual hospital.