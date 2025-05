Admitido a trámite el recurso amparo del Concello de Pontevedra contra la prórroga de Ence

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra contra la sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad de la prórroga otorgada a la fábrica pastera de Ence para que permanezca en Lourizán hasta 2073.

La alcaldesa de Pontevedra en funciones, Eva Vilaverde, ha comparecido este martes en rueda de prensa para anunciar que hoy mismo se había recibido la providencia del alto tribunal comunicando esa admisión.

La administración local había presentado este recurso de amparo en septiembre de 2023 y, según ha indicado ante Europa Press, esta decisión judicial "confirma" su postura y supone que el procedimiento legal contra Ence "sigue abierto", algo que el gobierno municipal celebra al sostener que es "extremadamente difícil" que se admitan este tipo de recursos.

Eva Vilaverde ha apuntado que para el gobierno local del BNG esta admisión era importante toda vez que considera que la prórroga "claramente irregular" no "deja de ser una gamberrada" por, según ha argumentado, la falta de justificación de su actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, la vulneración de las directrices europeas, al hacerse sin ningún tipo de concurso, "y porque claramente se infringió el procedimiento" sin tener en cuenta ni pedir ningún tipo de informe municipal.

A todo esto, Eva Villaverde suma que fue concedida por un Gobierno central que ya estaba en funciones, presidido en aquel momento por Mariano Rajoy, excediendo sus competencias.

Para el gobierno local de Pontevedra "este Ayuntamiento y sus vecinos recibieron un trato de indefensión" porque el Tribunal Supremo no estudió ninguna de estas causas, por lo que también considera este recurso "una cuestión de dignidad". Eva Vilaverde subraya que el Constitucional reconoce que el asunto tiene "especial trascendencia" al afectar a un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina.

En la providencia enviada a las partes, la sección tercera de este tribunal ordena al Supremo y a la Audiencia Nacional que le remita toda la documentación pertinente sobre este procedimiento.

El gobierno municipal ve "claras" tres posibles opciones, entre ellas la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la permanencia de Ence, revocando automáticamente la prórroga, o que se tengan que examinar todas las alegaciones presentadas en su día.

En el caso de que el Constitucional emita una sentencia desfavorable a los intereses del Concello, ha avanzado la alcaldesa en funciones, recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Respuesta de Ence

Desde la empresa Ence han reaccionado a esta noticia indicando que la compañía no ha sido notificada al no ser parte en el recurso por lo que no conoce el contenido del auto de admisión del Tribunal Constitucional.

Según sostiene la empresa pastera, esta admisión "tan solo implica que se tramitará el recurso para valorar si ha tenido lugar la vulneración del derecho fundamental que ha alegado el Ayuntamiento".

"Ence considera que dicha vulneración no se ha producido y en el momento que sea emplazada por el Tribunal Constitucional y se le notifique el auto efectuará las alegaciones que considere oportunas en defensa de sus intereses", anuncia la dirección de la compañía.

Por último, Ence recalca que "en ningún caso la tramitación de este recurso afectará a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de casación que fueron favorables a la compañía" y que declararon la validez de la prórroga de la concesión "la cual no es objeto de discusión en el recurso de amparo presentado" y que, concluyen "mantiene su validez y plena vigencia y no puede quedar afectada por este tema".