El fraude financiero ya no parece un fraude

Las nuevas estafas digitales ya no parecen un fraude: imitan a bancos, juegan con la urgencia y convierten la educación financiera en una herramienta clave para proteger nuestro dinero

Un mensaje que parece de nuestro banco. Una llamada que suena profesional. Una inversión que promete ser sencilla, rápida y rentable. Un enlace que llega por SMS justo cuando estamos ocupados. Hoy, muchas estafas financieras no parecen estafas a primera vista. Ese es precisamente el problema.

Durante años hemos pensado que caer en un fraude era cuestión de despiste o de falta de información. Pero la realidad es más compleja. Los engaños actuales imitan cada vez mejor el lenguaje de las entidades, utilizan canales que forman parte de nuestra vida diaria y juegan con emociones muy humanas: la prisa, el miedo, la confianza o el deseo de no perder una oportunidad.

El Banco de España advierte de que la digitalización de los servicios bancarios ofrece ventajas, pero también nuevos riesgos para los usuarios. Entre ellos están prácticas como el phishing, el smishing o el vishing, que buscan obtener datos personales, claves o información bancaria haciéndose pasar por una entidad legítima.

El problema no es solo tecnológico. También es humano. Muchos fraudes funcionan porque nos empujan a decidir rápido. Nos dicen que la cuenta está bloqueada, que hay una operación sospechosa, que debemos confirmar nuestros datos o que una oportunidad de inversión se acaba en minutos. Y cuando una decisión se toma con miedo o con urgencia, es más fácil equivocarse.

En España, las estafas informáticas tienen un peso muy relevante dentro de la ciberdelincuencia. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 430.493 estafas informáticas, que representaron el 88% de toda la cibercriminalidad registrada ese año. El mismo informe señala que estas estafas aumentaron un 4,3% respecto a 2024.

Conviene aclarar que no todas esas estafas son necesariamente bancarias o de inversión. Pero el dato sí muestra una realidad clara: el engaño digital se ha convertido en una preocupación cotidiana para la ciudadanía.

El banco no necesita tus claves

Una de las reglas más sencillas sigue siendo una de las más importantes: si alguien te pide tus claves, desconfía.

Una entidad bancaria no necesita que le enviemos nuestras claves por correo electrónico, SMS, redes sociales o llamada telefónica. Tampoco debemos pulsar enlaces recibidos en mensajes sospechosos ni acceder a la web del banco desde un enlace que nos llega de forma inesperada. El Banco de España recomienda extremar la prudencia y contactar directamente con la entidad por canales seguros cuando haya dudas.

Esto es importante porque muchas estafas ya no tienen el aspecto torpe de antes. Pueden usar logotipos, nombres conocidos, mensajes formales y tonos aparentemente razonables. Algunas incluso pueden aparecer en el mismo hilo de SMS en el que antes recibimos comunicaciones reales.

Por eso, la pregunta no debería ser solo: “¿Parece auténtico?”. La pregunta debería ser: “¿Estoy seguro de que lo es?”.

Cuando la inversión parece demasiado buena

Otro terreno habitual de riesgo son las falsas inversiones. En redes sociales, anuncios, llamadas o páginas web pueden aparecer supuestas oportunidades con rentabilidades muy altas, poco riesgo y una presión constante para entrar cuanto antes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores recomienda verificar siempre que la entidad esté autorizada y comprobar que no haya advertencias sobre ella. También aconseja desconfiar de las llamadas o correos inesperados, de la urgencia para invertir y de las promesas de altas rentabilidades con poco o ningún riesgo.

Aquí ayuda una regla muy sencilla: si no lo entiendes, no inviertas. Y si lo entiendes, pero te están metiendo prisa, para igualmente.

La prisa es una herramienta muy útil para quien quiere engañar. Cuanto menos tiempo tenemos para pensar, preguntar o contrastar, más fácil es que tomemos una mala decisión.

La educación financiera también es aprender a parar

Cuando hablamos de educación financiera, muchas personas piensan en ahorrar, invertir, pedir una hipoteca o preparar la jubilación. Todo eso es importante. Pero hoy la educación financiera también debe servir para protegernos en el mundo digital.

No se trata solo de conocer productos financieros. Se trata de tomar mejores decisiones. De saber cuándo conviene hacer una pausa. De aprender a contrastar una información antes de actuar. De preguntar cuando algo no está claro. De no dejarse llevar por mensajes que nos meten miedo o nos prometen beneficios rápidos.

Hay señales que deberían hacernos parar: que nos pidan claves o códigos, que nos hablen de urgencia, que nos prometan mucho beneficio sin riesgo, que nos contacten de forma inesperada o que nos pidan descargar una aplicación para resolver un supuesto problema.

Ante cualquiera de esas señales, lo más prudente es no actuar en caliente. No hacer clic. No enviar datos. No transferir dinero. Y comprobar siempre la información por otra vía.

Si ya hemos caído, hay que actuar rápido

Caer en un fraude no debe dar vergüenza. Los engaños están diseñados para parecer reales y para aprovechar momentos de confianza, cansancio o preocupación. Lo importante es reaccionar cuanto antes.

Si hemos facilitado datos bancarios o claves, lo primero es contactar con la entidad para bloquear tarjetas, accesos u operaciones. También conviene guardar pruebas: capturas de pantalla, correos, números de teléfono, enlaces o justificantes.

INCIBE permite reportar casos de phishing, smishing, vishing, tiendas online falsas u otros fraudes recibidos mediante ingeniería social. Además, si se ha sido víctima de un fraude o delito, recuerda que se puede denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una invitación para aprender a decidir mejor

En un mundo cada vez más digital, proteger nuestro dinero empieza muchas veces por algo tan sencillo como hacer una pausa antes de pulsar un enlace. Esa pausa puede ayudarnos a pensar, preguntar, comprobar y decidir con más calma.

Sobre este y otros retos se hablará el 16 de mayo en Pontevedra, durante la jornada abierta del XI Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad. Quienes participen encontrarán un espacio pensado no solo para hablar de finanzas, sino también de bienestar, autonomía y futuro. El programa abordará temas como los sesgos que influyen en nuestras decisiones, la educación financiera con impacto real, el papel del educador financiero personal, el bienestar financiero en las empresas y la protección del consumidor en el entorno digital.

Dentro de esa jornada, la ponencia “Fraudes financieros en el entorno digital: retos para la protección del consumidor” estará a cargo de Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Su intervención analizará los principales fraudes financieros digitales y ofrecerá claves para mejorar la protección de las personas consumidoras, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Una cita para seguir esta conversación, compartir experiencias y descubrir herramientas prácticas para tomar mejores decisiones económicas en una realidad cada vez más compleja.