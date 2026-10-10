Las Rías Baixas desembarcan en pleno centro de Madrid para atraer turismo todo el año

Las Rías Baixas desembarcan en pleno centro de Madrid con una campaña turística que se proyectará cerca de 3.800 veces en las pantallas de la Gran Vía entre el 12 y el 18 de octubre.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Pontevedra bajo el lema "Rías Baixas: a túa meta, o teu destino", busca atraer visitantes durante todo el año y dar a conocer diferentes puntos de la provincia, aprovechando el creciente interés por las escapadas de corta duración.

Los anuncios podrán verse en ubicaciones emblemáticas de la capital, como el edificio Capitol o el Teatro Gran Vía, espacios con una elevada afluencia de residentes y turistas. Madrid constituye uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia la provincia de Pontevedra.

La institución provincial repite así una acción promocional que el pasado año, con la campaña "Cando volves?", alcanzó los cinco millones de impactos.

La nueva campaña apuesta por el turismo deportivo y activo como reclamo para descubrir las Rías Baixas, poniendo en valor los recursos naturales, las actividades al aire libre y la oferta turística de la provincia.

La iniciativa ya ha recibido varios reconocimientos en festivales audiovisuales turísticos celebrados en Japón, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Francia.