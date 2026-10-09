Vigo mantiene el tirón turístico en octubre: los hoteles rozan el 90% de ocupación

La ocupación hotelera en Vigo mantiene cifras elevadas en pleno mes de octubre. Según las previsiones trasladadas este viernes por el alcalde, Abel Caballero, los establecimientos de la ciudad afrontan el fin de semana con reservas de entre el 87% y el 89%, unos porcentajes que el regidor confía en superar con las contrataciones de última hora.

En concreto, la ocupación prevista es del 88% para este viernes, de entre el 88% y el 89% para el sábado y del 87% para el domingo. Unos datos que prolongan la tendencia registrada durante el verano y septiembre, cuando la ciudad alcanzó una ocupación media del 91% y de más del 87%, respectivamente, según los balances del Concello.

El alcalde ha insistido en que Vigo ha conseguido extender su actividad turística más allá de los meses tradicionalmente asociados a la temporada alta. "El turismo ahora siempre es temporada alta", ha asegurado.

En este sentido, Caballero ha anunciado que participará próximamente en una reunión del Ministerio de Turismo para exponer el modelo de desestacionalización de Vigo. "Tenemos turismo en niveles altísimos en verano, invierno, otoño y primavera, de forma continua", ha defendido.

El regidor también ha aprovechado su intervención para criticar al PP y al BNG, a quienes ha acusado de cuestionar los resultados turísticos de la ciudad.