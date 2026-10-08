Vigo da un paso fundamental para recuperar las conexiones de Peinador con Sevilla, Alicante, Londres y París

El Concello de Vigo avanza en la recuperación de una mayor conectividad para el aeropuerto de Peinador. El alcalde Abel Caballero ha anunciado el inicio de la "contratación del Servicio de Promoción Turística" que tratará de restablecer las conexiones de Alicante, Sevilla, Londres y París con la terminal olívica.

"Con esta promoción turística en compañías, queremos conseguir impulsar viajes, desestacionalizar la demanda, diversificar la oferta, (...) apoyando la creación de nuevas rutas aéreas con destino Vigo", ha afirmado el alcalde socialista, que quiere "promover el uso del aeropuerto" para "potenciar el posicionamiento de la ciudad".

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Caballero ha señalado que el programa actuará en "mercados estratégicos" para restablecer "conexiones aéreas estables". Según el alcalde, el gobierno local ha tenido "muy en cuenta" los informes de Aena, así como los estudios de la Fundación Vigo Convention Bureau y del grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia.

"Identificamos los destinos más relevantes para Vigo, para la ciudad, atendiendo a la demanda potencial", ha incidido Caballero, que ha afirmado que las conexiones buscan reforzar tanto el sector de los negocios como el del turismo.

Así, el Concello de Vigo buscará recuperar dos destinos nacionales y dos internacionales: Sevilla, Alicante, Londres y París. "Son conexiones transversales porque influyen y abarcan todos los sectores económicos. El transporte aéreo es clave para mejorar la competitividad de la economía", ha recalcado.

Cabe resaltar que el Concello promueve apoyar estas conexiones a través de contratos de publicidad, promoción y comercialización turística con las compañías. Esta es una herramienta a la que se ha opuesto tanto la Xunta de Galicia como la Deputación de Pontevedra, que desestiman subvenciones directas a las aerolíneas.