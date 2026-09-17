El Castillo de Soutomaior (Pontevedra) mejora su experiencia turística con nuevas visitas virtuales

Nuevo atractivo para visitar uno de los edificios con más historia del sur de la provincia de Pontevedra. El Castillo de Soutomaior incorpora a su experiencia turística nuevas visitas virtuales, que permiten conocer tanto el interior como el exterior de la fortaleza y la Ruta das Camelias.

De esta forma, ha asegurado este jueves la Deputación de Pontevedra, continúa avanzando en la digitalización y modernización de la experiencia turística y cultural del Castillo de Soutomaior. El ente provincial, con una inversión de 60.000 euros financiada con fondos europeos, ha desarrollado dos experiencias digitales diferenciadas: una visita virtual completa a la fortaleza y un recorrido específico de la Ruta das Camelias.

En la primera fase del proyecto se realizó la digitalización integral del castillo, con 77 puntos de vista en 360 grados distribuidos por los espacios interiores y exteriores, así como cinco áreas realizadas mediante dron. De esta forma, cualquiera podrá recorrer libremente el castillo.

La herramienta también incorpora un tour de bienvenida con locución y subtítulos, un mapa multiplanta para facilitar la navegación, buscador de contenidos y diferentes funcionalidades interactivas. La visita está disponible en gallego, castellano, inglés y francés, y se completa con diferentes recursos interpretativos y contenidos audiovisuales.

Ruta das Camelias

La segunda novedad es la creación de una visita virtual específica por la Ruta das Camelias, uno de los principales atractivos botánicos de los jardines del castillo. Para ello, se digitalizó cerca de 400 camelias que forman parte del lugar, realizando capturas durante el proceso de floración.

El recorrido permite avanzar por los jardines y detenerse en los diferentes puntos de interés para consultar los distintos grupos de camelias. Este recorrido forma parte de la visita virtual a la fortaleza, de manera que las personas interesadas podrán ampliar la información sobre los elementos que más le interesen.