El Puerto de Vigo recibe una triple escala de cruceros con más de 17.000 visitantes para despedir el verano

El Puerto de Vigo acoge este miércoles la última triple escala de cruceros del año para despedir el verano. Desde primera hora de la mañana, los transatlánticos Iona, Liberty of the Seas y Mein Schiff descansan en el muelle olívico, con casi 17.000 personas.

El primero en alcanzar la Ría de Vigo ha sido Iona, que ha registrado su llegada a las 7:00 horas. Llega desde A Coruña con 6.117 pasajeros y 1.667 tripulantes, y se dirige hacia Cherbourg (Francia). Será el último buque en abandonar la ciudad olívica, sobre las 00:00 horas.

La segunda embarcación en atracar en el Puerto de Vigo ha sido el Mein Schiff 6, que se situó en el Muelle Comercio sobre las 7:45 horas. 15 minutos más tarde aparecería por las Islas Cíes el transatlántico Liberty of the Seas, que se marchará sobre las 18:00 horas, una hora antes que el buque de la naviera alemana TUI.

Liberty of the Seas ha llegado a Vigo con 4.510 pasajeros y 1.419 tripulantes, mientras que Mein Schiff lo ha hecho con 2.745 turistas y 921 trabajadores. Entre los tres cruceros, sobre 17.400 personas que disfrutarán de la gastronomía, cultura e historia olívica.