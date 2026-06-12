Peinador registra un aumento de pasajeros en mayo pese a la caída de viajeros internacionales
El número de pasajeros en el aeropuerto de Vigo ha crecido un 19,8% en mayo, hasta los 113.179 viajeros
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Mes de mayor de turismo nacional en Vigo, con el impulso de la semana de actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y el cierre del aeropuerto de Santiago. Peinador registra un aumento de pasajeros del 20% con respecto al mismo periodo de 2025, pese a la caída de viajeros internacionales.
El aeropuerto de Vigo alcanzó los 113.179 pasajeros en mayo, lo que supone un crecimiento del 19,7%. Esta cifra se debe a un importante incremento de pasajeros nacionales, de un 27%. El transporte de mercancías experimentó un alza exponencial, del 1.262,4%.
En concreto, viajaron a través de Peinador 112.143 viajeros nacionales, mientras que la cifra de turistas internacionales se redujo hasta los 78 pasajeros, lo que supone una caída del 98,5% con respecto al mismo mes de 2025.
En cuanto a las cifras acumuladas de 2026, el número de personas que han transitado por la terminal viguesa ha aumentado un 5,1%. Peinador ha alcanzado así los 449.930 viajeros. En los primeros cinco meses del año también se registra una mejora de turismo nacional (9,3%) frente al internacional (-82,5%).
En el conjunto de Galicia, los tres aeropuertos han gestionado un total de 339.908 pasajeros, 3.507 movimientos de aeronaves y 336 toneladas de mercancía en el mes de mayo. Las cifras de lo que va de años ascienden a 1.724.382 pasajeros, 17.804 operaciones y 1.665 toneladas de carga.