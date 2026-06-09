¿Puede Vigo acoger el Mundial 2030? Los hoteles se ven preparados: "Si lo estábamos en 1982, también ahora"

Tras meses de polémica y reivindicaciones, Vigo se perfila como candidata oficial para albergar partidos del Mundial 2030, a la espera de la decisión definitiva de la FIFA. Balaídos compite actualmente con ciudades como Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia por hacerse con una de las plazas para acoger el torneo.

Para seleccionar las sedes, la FIFA evalúa una amplia batería de requisitos que van más allá de lo estrictamente deportivo. Entre ellos figuran la capacidad mínima del estadio, la disponibilidad de instalaciones de entrenamiento, la infraestructura de transportes y la capacidad hotelera y sanitaria de la ciudad.

En el caso de Vigo, uno de los aspectos que podría generar más dudas es la oferta de hoteles de cinco estrellas. La FIFA exige la existencia de entre tres y cuatro establecimientos de esta categoría situados a menos de 40 kilómetros de la sede. Actualmente, Vigo cuenta con dos hoteles de cinco estrellas, el Gran Hotel Nagari y el Pazo Los Escudos, mientras que el siguiente establecimiento de esta categoría más cercano se encuentra en A Toxa, a unos 60 kilómetros de distancia.

Sin embargo, desde el sector turístico descartan que esta circunstancia pueda convertirse en un obstáculo para la candidatura viguesa. El presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Ballesteros, asegura que, aunque desconoce al detalle todos los requisitos de la FIFA, confía plenamente en la capacidad de la ciudad para acoger una cita de esta magnitud. "Ya fuimos sede en 1982. Si estábamos preparados entonces, también lo estamos ahora", afirma.

Ballesteros recuerda además que la ciudad y su entorno cuentan con varios hoteles de cuatro estrellas de categoría superior que podrían complementar la oferta de alojamiento de alta gama, como el Attica21 Vigo o el Parador de Baiona.

"Aunque solo haya dos hoteles de cinco estrellas en Vigo, disponemos de establecimientos de cuatro estrellas superior que ofrecen servicios muy similares. Entendemos que eso es suficiente para cubrir la demanda, porque el volumen de visitantes que exige exclusivamente alojarse en hoteles de cinco estrellas tampoco es tan elevado", señala.

En la misma línea, espera que este requisito no resulte determinante a la hora de decidir las sedes definitivas. "Hay hoteles de cuatro estrellas que ofrecen prácticamente las mismas prestaciones que muchos de cinco estrellas", sostiene. El presidente de Feprotur destaca además la evolución experimentada por el sector hotelero en los últimos años y considera que aún hay margen para seguir mejorando antes de 2030.

"Se han realizado muchas mejoras, contamos con hoteles muy modernos y de gran calidad. Además, todavía hay tiempo para que aquellos establecimientos que lo necesiten realicen pequeñas actuaciones de mejora. Estar preparados para una cita de este tipo no supondrá ningún problema para la mayoría de los hoteles", explica.

Más allá de la repercusión deportiva, Ballesteros pone el foco en el impacto promocional que tendría para la ciudad convertirse en sede mundialista. "A nivel de marketing, eso no tiene precio", concluye.

Otros requisitos

Además de la ocupación hotelera, en la selección de las sedes se tiene en cuenta el aforo del estadio -tras las ampliaciones, Balaídos contará con 43.000 localidades-, un aeropuerto y una estación de tren cercanas -condiciones que se cumplen en el caso de Vigo con Peinador y el Vialia-, y suficientes medios e instalaciones, como centros médicos y hospitalarios de máxima capacidad -en este caso, Vigo dispone del Hospital Álvaro Cunqueiro, el más grande de Galicia-. Además, para ser sede se requieren un mínimo de 4 centros de entrenamiento o subsedes; en el caso de Vigo, y que aparecen en la lista oficial de la propia RFEF, son dos, GS360 Afouteza y A Madroa. En el primer caso, están proyectados varios terrenos de juego y un miniestadio; en el segundo, dispone de dos campos de césped natural y otros dos artificiales.