Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: "Un nivel de ocupación hotelera fuera de serie"

"Un nivel de ocupación hotelera fuera de serie". Así ha trasladado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la masiva afluencia que está teniendo la ciudad con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y todas las actividades que lo rodean.

Así, a lo largo de esta mañana, los jardines de Montero Ríos y el Paseo das Avenidas, donde está instalada la Exhibición Estática, de nuevo han registrado un constante hormigueo de turistas, gran parte de ellos procedentes de los cruceros, pero también vecinos de la ciudad y escolares.

Según ha informado Caballero, hoy jueves y mañana, viernes, los hoteles estarán al 95 y 96% llenos; el sábado, cuando se celebrará el acto central con el desfile terrestre y aéreo en la Avenida de Samil, la cifra actual es del 81%.

El regidor ha destacado que, como promedio, estos días se superará el 91%.