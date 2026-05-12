El turismo de Vigo, al alza: Peinador aumenta de pasajeros y las Islas Cíes esperan un verano de récord

Vigo sigue consolidándose como un destino turístico de referencia. El aumento del número de pasajeros en abril ha impulsado al aeropuerto de Peinador y las navieras se preparan para un verano de récord en las Islas Atlánticas.

Según ha informado AENA, el aeropuerto de Vigo registró en abril 98.250 pasajeros, un 13,7% más que en el mismo mes de 2025. De los 97.538 viajeros comerciales, 96.604 se desplazaron en conexiones nacionales, mientras que 934 lo hicieron en vuelos internacionales.

Además, los números durante los primeros cuatro meses del año también son positivos, pese a solo operar vuelos nacionales y registrar en marzo un descenso de viajeros. Hasta abril, la terminal olívica ha contabilizado 336.751 pasajeros , un 1% más que en el mismo periodo de 2025.

Cabe recordar que el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro permanece cerrado desde el pasado 23 de abril por obras de regeneración del pavimento de la pista. Aunque el grueso del operativo se ha trasladado a Alvedro (A Coruña), Peinador ha reforzado las frecuencias con destino a Barcelona.

Más de 20.000 personas a Cíes

Los números de la terminal olívica han sido acompañados con las buenas previsiones de reservas para viajar al Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La Central de Reservas ya se encuentra operativa para afrontar la temporada alta, que comienza este 15 de mayo.

Como informa la naviera Mar de Ons, ya son más de 20.800 autorizaciones tramitadas para visitar las Islas Cíes hasta el 15 de septiembre, y más de 3.500 en el caso de la Isla de Ons. Hay que recordar que existe un cupo diario máximo de visitantes de 1.800 en Cíes y 1.300 en Ons.

El acceso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre requiere la tramitación previa de una autorización personal y gratuita a través de la página web de la Xunta de Galicia, que debe completarse con la adquisición del correspondiente billete de transporte en este enlace.