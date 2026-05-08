Concello acusa a Xunta y Diputación de "no querer pagar vuelos" en el aeropuerto de Vigo

Tras la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia celebrada este viernes en Vigo, el portavoz del gobierno municipal de Vigo, Carlos Font, criticó la postura de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra en materia aeroportuaria. Según aseguró, ambas administraciones "no quieren pagar vuelos en Vigo" y mantienen únicamente una estrategia basada en la promoción turística en origen.

Font calificó la cantidad destinada por la Xunta a este tipo de promoción de "absolutamente ridícula" y cuestionó la eficacia de esa política para captar nuevas conexiones aéreas. "¿Qué vuelos se consiguen con eso?", se preguntó.

Asimismo, el portavoz reclamó explicaciones sobre el destino de los fondos anunciados por el Gobierno gallego para promoción turística. "La Xunta dice que mantiene una inversión anual de 130 millones de euros destinada a la promoción turística. La pregunta es dónde se han invertido esas cantidades”, afirmó. En este sentido, acusó a la administración autonómica de no haber destinado recursos al aeropuerto de Vigo y exigió que “enseñen las cuentas de Turgalicia de los últimos años", dijo.