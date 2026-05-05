Estas son las mejores playas con bandera azul de la comarca de Vigo en 2025

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha publicado este martes el listado de playas con banderas azules de 2026. Un total de 12 arenales de Vigo, seis de Baiona y uno de Moaña han sido distinguidos por la calidad excelente de su agua, por su buena gestión ambiental y por su seguridad y accesibilidad.

Así, la ciudad olívica se convierte un año más en el segundo municipio gallego con más banderas azules. Sanxenxo y sus 18 playas vuelven a encabezar la lista de Galicia, que ya cuenta con 118 arenales distinguidos por su sostenibilidad y accesibilidad. Cabe destacar que, por primera vez, una playa fluvial de Ourense —Os Franceses, en el concello de Veiga— recibirá la bandera azul.

Un total de 56 playas de la provincia de Pontevedra han sido distinguidas por su sostenibilidad, seguridad y accesibilidad, convirtiéndola un año más en la provincia gallega con más banderas azules. Este es el listado de los arenales pontevedreses distinguidos en 2025 por su calidad del agua, su gestión ambiental y por los servicios que ofrecen:

A Guarda: Area Grande, O Muíño

Area Grande, O Muíño A Illa de Arousa: Area da Secada, Bao (Camaxe)

Area da Secada, Bao (Camaxe) Baiona: Barbeira, Concheira, Frades, Ladeira, Ribeira, Santa Marta

Barbeira, Concheira, Frades, Ladeira, Ribeira, Santa Marta Bueu: Area de Bon, Lagos, Lapamán, Portomaior

Area de Bon, Lagos, Lapamán, Portomaior Marín: Aguete, Loira, Mogor, Portocelo, Santo de Mar - A Coviña

Aguete, Loira, Mogor, Portocelo, Santo de Mar - A Coviña Moaña: O Con

O Con Poio: Cabeceira, O Laño, Xiorto

Cabeceira, O Laño, Xiorto Ponte Caldelas: Playa fluvial A Calzada

Playa fluvial A Calzada Sanxenxo: A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, O Espiñeiro-A Lanzada, Pampaído, Panadeira, Paxariñas, Pragueira, Silgar

A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, O Espiñeiro-A Lanzada, Pampaído, Panadeira, Paxariñas, Pragueira, Silgar Vigo: A Arganzada, A Fontaíña, A Punta, As Rodas (Illas Cíes), Canido, Carril, O Adro, O Fortiñón, O Mende, O Vao, Santa Baia, Tombo do Gato

A Arganzada, A Fontaíña, A Punta, As Rodas (Illas Cíes), Canido, Carril, O Adro, O Fortiñón, O Mende, O Vao, Santa Baia, Tombo do Gato Vilagarcía de Arousa: Campanario, Compostela

Puertos con bandera azul

Adeac también concede el distintivo de bandera azul a puertos deportivos. Seis instalaciones de la provincia de Pontevedra han sido galardonadas en este ámbito: Monte Real Club de Iates de Baiona, Porto Deportivo Pedras Negras (O Grove), Real Club Náutico Sanxenxo, Club Náutico Portonovo, Porto Deportivo Juan Carlos I (Sanxenxo) y el Líceo Marítimo de Bouzas (Vigo).

Por otro lado, los centros de interpretación e investigación también reciben banderas azules. Un total de nueve instalaciones han sido galardonadas: Centro de interpretación da Conserva (A Illa de Arousa), Centro de interpretación ambiental Foz do Miñor (Baiona), Aula de Natureza Cabo Udra, Centro de interpretación do litoral de Agrelo, Estaleiro de Purro (Bueu), Centro de interpretación dos petróglifos de Mogor (Marín), Casa Museo de Colón (Poio), Visor submarino Nautilus y Centro Oceanográfico de Vigo (IEO CSIC).