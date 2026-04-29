Última oportunidad para viajar a las Islas Cíes en el puente de mayo: las navieras prevén completar aforo

Frente a la ciudad de Vigo, actuando como barrera natural, se encuentra uno de los tesoros naturales mejor guardados de Galicia. Las Islas Cíes, integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, son la joya de la corona de la ciudad olívica y uno de los destinos preferidos tanto por turistas como por locales durante las vacaciones.

Así lo han podido corroborar desde las navieras que operan el viaje. Desde el sector señalan además que el volumen de reservas está impulsado por la coincidencia del festivo nacional del 1 de mayo por el Día del Trabajador con el festivo del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, lo que ha contribuido a consolidar este periodo como uno de los primeros picos de afluencia de la temporada.

En concreto, Mar de Ons ha registrado una elevada demanda para visitar las Islas Cíes durante el puente de mayo y prevé que, de mantenerse el ritmo de reservas, se agoten las 450 autorizaciones diarias disponibles para el sábado día 2.

"Registramos un nivel de reservas muy elevado para este puente, con especial interés por las Islas Cíes, lo que confirma la tendencia al alza en fechas señaladas como esta. La ampliación de servicios a la isla de Ons desde otros puertos de las Rías Baixas, como Bueu, Sanxenxo y Portonovo, permite ofrecer más alternativas y adaptarse mejor a la demanda existente en el Parque Nacional", señala Silvia Torres, responsable comercial de Naviera Mar de Ons.

La tendencia se confirma también en la naviera Piratas de Nabia, donde aseguran que el volumen de reservas de cara al puente de mayo es "muy positivo" para viajar tanto a las Islas Cíes como a la Isla de Ons. "La demanda se mantiene alta, especialmente concentrada en el viernes festivo, pero también durante el fin de semana, con un perfil de cliente principalmente nacional que aprovecha estas fechas para realizar escapadas cortas", explican.

En comparación con otros periodos recientes, señalan que se está registrando incluso un incremento en el ritmo de reservas. Esto se debe, en parte, al atractivo propio del destino en esta época del año, pero también a acciones específicas que están incentivando la compra anticipada. En este sentido, la campaña que han lanzado vinculada al Día de la Madre (este domingo 3 de mayo), con promociones de viajes gratuitos a las Islas Cíes, la Isla de Ons, la Ruta del Mejillón y la Isla de San Simón, está teniendo muy buena acogida y ha contribuido a dinamizar aún más la demanda en estas fechas.

Sin embargo, pese a que las previsiones para el puente de mayo son muy favorables y todo apunta a un periodo de alta ocupación, desde las navieras recuerdan que se trata de un viaje muy condicionado por la evolución de la climatología en estos días.