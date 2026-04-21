Vigo saca pecho en la I Gala del Turismo de la ciudad: "El proyecto turístico más exitoso del mundo"

El alcalde Abel Caballero junto a los premiados en la I Gala do Turismo de Vigo, a 26 de abril de 2026 S.P.

Vigo ha celebrado este martes su I Gala de Turismo, evento organizado por el Concello que trata de reconocer el trabajo de empresas y entidades en el auge turístico que ha experimentado la ciudad en los últimos años. "El proyecto turístico más exitoso del mundo", ha destacado el alcalde Abel Caballero.

La gala ha arrancado con la llegada de los invitados y un photocall. Los periodistas vigueses Paula Montes y Luis García han conducido el acto, que ha contado con la actuación de Pepe y Lucas y de la última ganadora de La Voz, Antía Pinal.Eladio y Los Seres Queridos cerraron el evento tras la intervención de Caballero.

El regidor olívico ha puesto en valor que Vigo se convirtiera en la "ciudad más turística de Galicia" en 2025, como desprenden datos de una estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre un millón de visitantes disfrutaron de las calles olívicas y su gastronomía.

"A esto contribuye de forma esencial la hostelería con nuestra gastronomía, los hoteles de la ciudad y todo el sector turístico", ha afirmado Caballero, quien ha destacado que "este incremento del turismo se articula en torno al fenómeno de la Navidad, proyecto turístico emergente más importante de Europa, realizado íntegramente por el Concello".

O Marisquiño, AReconquista, las fiestas populares o los conciertos de Castrelos son otros de los atractivos olívicos destacados por el alcalde, que también ha hecho hincapié en la apuesta municipal por convertir la ciudad en un "plató de rodajes" y en sede de "grandes congresos empresariales, tecnológicos, sanitarios y sociales".

Ganadores de la I Gala de Turismo