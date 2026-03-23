La provincia de Pontevedra consolida el crecimiento del turismo internacional: un 4% más en febrero

La provincia de Pontevedra continúa experimentando un crecimiento en el número de turistas extranjeros, con un 4% más que en febrero de 2025.

Según ha comunicado la Diputación provincial, los visitantes internacionales representan ya el 22% de las personas que llegan al destino, frente al 78% de turistas procedentes de distintos puntos de España.

Además, el Observatorio de Turismo de la provincia ha detectado también un aumento en el grado de ocupación hotelera durante febrero de este año respecto al mismo mes de 2025, a pesar de la climatología adversa registrada durante el pasado mes, en el que la provincia pontevedresa recibió al 26% de los visitantes que llegaron a Galicia.

En cuanto al mes de marzo, y a falta de cerrar el registro mensual, la oficina de turismo del Palacete de las Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, recibió a 600 personas, de las que el 38% procedían del extranjero, principalmente de Bélgica, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Del 62% de turistas españoles, la mayoría llegó desde Madrid y Asturias. En todos los casos, la principal motivación para visitar la provincia fue su oferta cultural y de ocio, así como las diferentes rutas hacia Compostela que atraviesan Pontevedra.

Durante este mes de marzo, 3.352 peregrinos recorrieron alguno de los Caminos de Santiago por la provincia, un 5% más que en marzo de 2025. La mayoría realizó el Camino Portugués (1.766), seguido del Camino Portugués por la Costa (1.425), la Vía de la Plata (85) y el Camino de Invierno (50).

El 75% de los peregrinos eran extranjeros, sobre todo de Alemania, Estados Unidos e Italia, mientras que el 25% eran españoles, principalmente de Andalucía y Valencia.