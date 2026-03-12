El aeropuerto de Vigo prolonga su caída: un 4,4% menos de viajeros en febrero que en 2025

La nueva área de espera ubicada dentro de la zona de embarque de Peinador Aena

El Aeropuerto de Vigo hace balance de su tráfico de pasajeros durante el pasado mes de febrero de 2026. Según informan fuentes de Aena, registró un total de 74.548 pasajeros durante dicho mes, un 4,4% menos que en febrero de 2025.

De los 74.349 viajeros comerciales, 73.655 se desplazaron en conexiones nacionales, mientras que 694 lo hicieron en vuelos internacionales.

En lo que respecta a las operaciones, el Aeropuerto de Vigo atendió en febrero 763 aterrizajes y despegues, un 10,2% menos que en el mismo mes del año pasado. De ellos, 632 fueron vuelos comerciales: 597 con origen o destino nacional y 35 internacionales.

Durante los dos primeros meses del año, el Aeropuerto de Vigo ha contabilizado un total de 146.851 pasajeros, un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2025, y ha gestionado 1.565 movimientos de aeronaves, un 8,4% menos que en los dos primeros meses de 2025.