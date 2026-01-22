Vigo presume de la Navidad como un “plató a cielo abierto” en Fitur 2026: "Que tiemble Hollywood"

Fitur 2026 ya conoce Vigo y su Navidad. Este jueves a las 11:30 horas, ha tenido lugar la presentación de Vigo Film Office en el Fitur Screen del pabellón 10 de IFEMA, en el que la ciudad olívica ha presumido de crear un "plató a cielo abierto" gracias a las "luces más famosas del mundo".

La directora del proyecto, Amaia Mauleón, el director de Verbe Creative Group, Santiago Romero, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, han explicado cómo la Navidad se ha convertido en un "plató de rodaje donde poder hacer de todo".

Estas son palabras del regidor olívico durante el acto que empezó con cierto retraso por "la mayor cola" que vivió en su vida. Durante su intervención, Caballero ha destacado Vigo como "una ciudad que se presta para la ficción".

Así, ha manifestado que Vigo está "lista y preparada para todo lo que pueda hacer la imaginación" y ha situado la ciudad a la altura de Madrid y Barcelona. "Que tiemble Hollywood que vamos a por ellos", ha bromeado el alcalde, quien ha animado a las productoras a situar en Vigo sus anuncios, películas y series.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la presentación de Vigo Film Office en Fitur 2026 S.P.

Caballero ha destacado la "amabilidad" y el "afecto" que desprende la ciudad, así como las facilidades que pone el Concello a disposición del sector audiovisual. "Todo lo que necesitas en un rodaje, está en Vigo", ha recalcado.

320 días de grabaciones

La responsable de Vigo Film Office, Amaia Mauleón, inició la charla, resaltando la Navidad y sus luces como un "imán" para rodajes. "La Navidad de Vigo no solo es decorado, es familia, es sorpresa. Materia prima de primera a nivel audiovisual", ha asegurado.

Mauleón ha resaltado que durante esta época del año, la ciudad "ofrece su mejor versión y el audiovisual lo amplifica". Esta es la razón por la que compañías como Suchard, Repsol, Mutua Madrileña y la Lotería han escogido Vigo para sus anuncios de Navidad.

Los mismos argumentos que llevaron a películas como Rondallas o series como Ágata y Lola a Vigo. En total, como ha resaltado Mauleón antes de introducir un vídeo con escenas de las diversas producciones grabadas, la ciudad acogió 320 días de rodaje en 2025, superando los 205 días del año anterior.

"El sueño de un productor"

De esta forma, Vigo se sitúa como "algo más que un destino turístico". También gracias a sus múltiples localizaciones: "Playa, mar, islas, campo, industria, taller, comercio. Es una muy buena mezcla de escenarios muy cercanos", ha subrayado el director de Verbe Creative Group.

La cercanía a tres aeropuertos importantes, la autopista y el AVE es otra de las claves que atrae a las productoras a la ciudad, así como las "facilidades del Concello". "El sueño de un productor", ha resumido Romero durante su intervención, en la que ha destacado los "costes y dificultades" que supone "decorar una ciudad" y que se "ahorra" en Vigo.

Ahora bien, el gran número de turistas que recibe la urbe olívica durante estas fechas podría ser un hándicap para las producciones audiovisuales. Al respecto, Mauléon también ha resaltado la "implicación del Concello para que la ciudad sea amigable para los visitantes y las cámaras".

Vigo en Fitur 2026

Esta es la primera parada del alcalde Abel Caballero en Fitur este jueves, tras haberse reunido esta tarde del miércoles con diversas aerolíneas: Vueling, Volotea, Air Nostrum, Binter y Wizz Air. Caballero trata de conseguir nuevos destinos para Peinador tras la salida de Ryanair.

Será a las 14:00 horas cuando se presente la propuesta turística de Vigo en el stand de Turespaña. Presentado por los periodistas Paula Montes y Luis García, el acto mostrará al público "el destino más importante de largo de Galicia".

Bajo el lema “Vigo, una Navidad de 365 días", también tendrán cabida más proyectos de la ciudad, como la reforma de Balaídos con miras a ser sede del Mundial 2030, O Marisquiño, la Vigo Cup como referencia del fútbol base, el Vigo Nature y los conciertos de Castrelos, entre otros.