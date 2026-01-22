Sigue aquí en directo la presentación de la campaña turística de Vigo en FITUR 2026

El Concello de Vigo presenta este jueves, a partir de las 14:00 horas, su campaña "Vigo, una Navidad de 365 días" en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en el Ifema de Madrid.

El acto, que se celebra en el stand de Turespaña, está presentado por la periodista Paula Montes y Luis García Rey, y que cuenta con la presencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Bajo el lema "Vigo, una Navidad de 65 días", la ciudad olívica se mostrará como "el destino turístico más importante de largo de Galicia" y que "resalta en España" gracias a la Navidad. Además, en la presentación tendrán cabida más proyectos de la ciudad, como la reforma de Balaídos con miras a ser sede del Mundial 2030, O Marisquiño, la Vigo Cup como referencia del fútbol base, el Vigo Nature y los conciertos de Castrelos, entre otros.

Antes, también se presentó el proyecto de la Vigo Film Office, de la mano de su directora, Amaia Mauleón, y Santiago Romero, director de Verbe Creative Group

Aquí lo puedes seguir en directo la presentación de la campaña turística de Vigo: